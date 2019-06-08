القضاء الأسترالى يصدر حكمًا بالسجن على كهربائى اختبر صواريخ لداعش

أصدر القضاء الأسترالى حكمًا بالسجن 9 سنوات على عامل كهربائى اختبر في مزرعته صواريخ ومعدات عسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وأكد الادعاء الأسترالي- اليوم السبت- أن العامل المدعو هيثم ذهب، والبالغ 44 عامًا، المعتقل في عام 2017 أمضى شهورًا في مزرعته بولاية نيو ساوث ويلز؛ حيث درس الأسلحة الموجهة بالليزر، في مسعى لإمداد التنظيم الإرهابي بتكنولوجيا خاصة بإنذار مسلحيه مسبقًا بتوجيه ضربة إليهم، من خلال رصد الليزر واتصالات الرادارات.



وأضاف أن المتهم عمل على تصميم الصواريخ وابتكار صيغة جديدة لوقود الدفع لها وأعدّ دليلًا من 288 صفحة تضم اكتشافاته ونتائج تحاليله.



وكشف الخبراء عن أن مسلحي "داعش" في سوريا والعراق، على حد سواء، استفادوا من تكنولوجيا تشبه إلى حد كبير تلك التي ابتكرها ذهب.