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السبت 08/يونيو/2019 - 02:39 م

2426 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية في البحر الأحمر

2426 طالبًا يؤدون
أ ش أ
dostor.org/2657389

أدى 2426 طالبًا وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 14 لجنة اليوم السبت، في البحر الأحمر.

وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المختلفة قامت بتوفير سبل الراحة ليؤدى الطلاب الامتحانات في جو مناسب.

وأضافت أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى على مدار اليوم في امتحانات اللغة العربية والذي أسعد الطلاب كثيرًا، حيث سادت حالة من البهجة على وجوه أولياء أمور الطلاب، مشيرة إلى أن عددا من الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية كان في مستوي الطالب المتوسط ولا توجد به أي نقاط صعوبة وأن جميع الأسئلة مباشرة.

وفي محافظة كفر الشيخ، أدى 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين، امتحانات الثانوية العامة في 69 لجنة على مستوى 13 إدارة بمراكز ومدن المحافظة.

وتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، سير امتحانات الثانوية العامة بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا استمرار متابعة سير الامتحانات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم، وانعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بشكل دائم وتلقي كافة الشكاوى والتعامل الفوري معها.

وفي سوهاج، أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي في مادتي اللغة العربية والدين وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 21 ألفا و839 طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي أمام 67 لجنة موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفي الشرقية، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول أسئلة مادة اللغة العربية حيث أكد البعض أنها في مستوى الطالب المتوسط ومما تم تدريسه في كتب الوزارة.

وقام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبرفقته رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمتابعة امتحان الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

وصرح المحافظ، بأن الهدوء ساد جميع اللجان البالغ عددها 122 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب البالغ عددهم 44 ألفا و477 طالبا وطالبة حول صعوبة الأسئلة.

وفي المنيا، تفقد المحافظ قاسم حسين، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تابع انتظام سير الامتحانات في يومها الأول للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

وفي شمال سيناء، مر اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء بدون أية شكاوى أو مشكلات، حيث انتظمت الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى المحافظة سارت بانتظام وأنه تم التنسيق بين جميع الجهات المعنية لخروج الامتحانات بالمظهر الذي يليق بشمال سيناء.

وأعلن المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وأن الأمور مستقرة ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، وأنه لم يتم كشف حالات غش.

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