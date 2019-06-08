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تقارير ومتابعات
السبت 08/يونيو/2019 - 02:38 م

محمد صلاح يلهم طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات

محمد صلاح يلهم طلاب
ريم محمود تصوير علاء احمد
dostor.org/2657386

"القدوة"، هكذا ينظر بعض طلاب الثانوية العامة لنجم ليفربول ومنتخبنا الوطنى لكرة القدم، محمد صلاح فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وارتبطت فرحة الطلاب بسهولة امتحان اللغة العربية، اليوم السبت الموافق 8 يونيو، بفخر العرب مو صلاح.

وتداول طلاب صورا لهم وهم يبتسمون بجانب لافتات معلقة فى الشوارع عليها صورة محمد صلاح.

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20182019، ويؤدى 615348 طالبطالبة، الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.


وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالبطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالبطالبة.

محمد صلاح يلهم طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات
محمد صلاح يلهم طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات
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