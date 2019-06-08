الموافقة على قرض من "الصندوق العربى" لإنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.



ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة فى 24 فبراير 2019، ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم السبت.