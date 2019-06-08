تركيا تلتزم الصمت ازاء رسالة امريكية بشان استبعادها من برنامج إف-35

التزمت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت الصمت إزاء خطة أمريكية بشأن استبعادها من برنامج الطائرة

المقاتلة الأمريكية من طراز إف- 35، غير أنها قالت إن كلا الجانبين يسعيان إلى حل.



كانت رسالة من وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إلى نظيره التركي التركي خلوصي أكار، والتي تم إرسالها أول أمس الخميس وتم نشرها أمس الجمعة، قد تضمنت الخطوط العريضة التي ستتخذها واشنطن خلال الأسابيع السبعة القادمة لإستبعاد أنقرة من البرنامج، مع إنهاء

المشاركة بحلول 31 يوليو.



واعترفت وزارة الدفاع في أنقرة فقط باستلام الرسالة، وقالت إنها "تغطي قضايا الدفاع والأمن بين البلدين". ولم تشر مباشرة إلى مشروع إف - 35.



وقالت في بيان أن "الرسالة تعبر عن توقع بإيجاد حل للمشاكل القائمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل، وتؤكد على أهمية استمرار المفاوضات".



واتخذت تركيا موقفا متصلبا بشأن خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز إس 400-، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي "إنه ليس واردا تراجع انقرة عن الصفقة التي أثارت توترات مع واشنطن حليفتها في حلف شمال الاطلسي (ناتو) ".



وقال شاناهان في رسالته: "لا يزال لديكم خيار تغيير المسار بشأن إس - 400).



وسوف تكون الخطوة الأولى من جانب الولايات المتحدة هي عدم دعوة تركيا لحضور اجتماع الطاولة المستديرة بشان الطائرة إف 35- الأسبوع المقبل في بلجيكا. وسيتعين على المتدربين الأتراك على الطائرة إف - 35مغادرة الولايات المتحدة بحلول شهر يوليو المقبل.