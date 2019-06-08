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السبت 08/يونيو/2019 - 01:24 م

البرتغال تتسلح برونالدو أمام المواهب الهولندية

البرتغال رونالدو
البرتغال رونالدو
وكالات
dostor.org/2657250

تعوّل البرتغال على نجمها الخارق كريستيانو رونالدو لمواجهة منتخب هولندي بدأ يذكر بمستوياته الجميلة السابقة، غدًا الأحد في بورتو، ضمن نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وغاب رونالدو (34 عامًا) عن الأدوار الأولى من المسابقة الوليدة للتركيز على موسمه الأول مع يوفنتوس الإيطالي، لكن نجم ريال مدريد الإسباني السابق عاد في الوقت المناسب، وسجل ثلاثية جميلة منحت بلاده الفوز على سويسرا 3-1 في نصف النهائي الأربعاء.

حظيت سويسرا بفرص لحسم المباراة، بيد أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات فتك بدفاعها وسجل الهاتريك الـ53 في مسيرته الرائعة.

قال رونالدو لموقع الاتحاد الأوروبي (يويفا): "هذا هو التحضير، قانون عملي.. أشعر باني جيد برغم بلوغي الرابعة والثلاثين.. الأهم هو التفكير، كي تشعر بالحافز والسعادة، ولمواصلة مشواري كلاعب لأني أشعر بقدرتي على تقديم المزيد".

ومشوار البرتغال الناجح بدون هدافها كان مبشرًا بالخير، فظهرت مواهب برناردو سيلفا، جواو فيليكس (19 عامًا)، روبين نيفين وبرونو فرنانديس، لكن عندما يحضر "الدون" تختلف الحسابات لدى البرتغال وخصومها في آن.

قال مدرب هولندا رونالد كومان: "نعرف أنه أحيانًا من المستحيل ان تدافع جيدًا في وجه كريستيانو رونالدو.. أعتقد أن أفضل ما يمكننا القيام به هو الاحتفاظ بالكرة، لأنه عندما نستحوذ لا يمكنه القيام بأي شيء هجوميًا".

وتابعت هولندا تعويض تراجعها في السنوات الاخيرة عندما عجزت عن التأهل الى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

وبرغم خسارة منتخب "الطواحين" مباراته الافتتاحية المثيرة ضد ألمانيا 2-3 في تصفيات كأس أوروبا 2020، إلا أن جماهيره مطمئنة لعودته قريبًا إلى المسابقات الكبرى.

وأثبت رجال المدرب كومان أن فوزهم على فرنسا بطلة العالم وألمانيا في دور المجموعات لم يكن على سبيل الصدفة، كما تألق نجوم نادي أياكس أمستردام الشبان الذين فاجأوا المتابعين ببلوغهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي.

ولحسن حظ كومان فإنه يملك الرجل المناسب لابقاء رونالدو بعيدًا عن شباك مرماه، إذ يعول على عملاق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وبرّر أغلى مدافع في العالم صفقة انتقاله إلى "الريدز" مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار)، منذ قدومه من ساوثامبتون الإنجليزي قبل 18 شهرًا.

بعدما حوّل أداؤه دفاع ليفربول، سيدير بوصلته لمنح هولندا لقبها القاري الأول منذ تتويجها بكأس أوروبا 1988، عندما كان كومان مدافعًا في التشكيلة الذهبية لماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك ريكارد.

وفي مواجهتين بين رونالدو (88 هدفًا في 157 مباراة دولية) وفان دايك، فاز الأول في نهائي دوري الأبطال 2018 عندما ارتكب حارس ليفربول الالماني لوريس كاريوس خطأين فادحين وسجل الويلزي غاريث بايل هدفًا رائعًا، وفي الثانية سجل فان دايك خلال فوز هولندا وديًا على البرتغال 3-0 في مارس الماضي.

فاخر كومان بامتلاكه افضل ثنائي دفاعي أوروبي مع نجم البريميرليغ فان دايك (27 عامًا) والشاب ماتياس دي ليخت (19 عامًا) المطارد من أبرز الأندية الأوروبية، فيما قدم لاعب الوسط الشاب فرنكي دي يونغ، المنتقل إلى برشلونة بصفقة كبيرة، أداء لافتًا ضد إنجلترا، وركض في كل الاتجاهات مؤكدًا صوابية تعاقد الفريق الكاتالوني.

وارتكب دي ليخت خطأ فادحًا في نصف النهائي أمام إنجلترا، لكن مدافع أياكس أمستردام عوّضه بهدف التعادل، قبل أن يستفيد "البرتقالي" من أخطاء "الأسود الثلاثة" ويحسموا المباراة 3-1 بعد التمديد.

وسيحاول دي ليخت مساعدة فان دايك في ايقاف قاطرة رونالدو الباحث بدوره عن الثأر من اللاعب الشاب الذي سجل في مرمى يوفنتوس وساهم باقصائه من دوري الابطال، ضمن المشوار الرائع لاياكس والذي انتهى بشق النفس امام توتنهام الإنجليزي في نصف النهائي.

لكن رونالدو، المغرم بتحقيق الألقاب، يقف على بعد مباراة من اضافة لقب جديد بعد التتويج مع بلاده في كاس أوروبا 2016، عندما خرج من النهائي مصابًا ضد فرنسا، ويحاول الثأر لخسارة نهائي كأس أوروبا 2004 من خلال اللعب مجددًا أمام جماهير بلاده.

وقبل المباراة، تلتقي إنجلترا مع سويسرا في مباراة تحديد المركز الثالث، في المسابقة الجديدة التي حلت جزئيًا مكان المباريات الودية في "القارة العجوز".

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