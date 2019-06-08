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السبت 08/يونيو/2019 - 01:23 م

الأهلي يصدر بيانا جديدا بشأن جدول الدوري

محمود الخطيب،
محمود الخطيب،
وكالات
dostor.org/2657248

أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا، اليوم السبت، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد التمسك باستكمال بطولة الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي 19 يوليو المقبل.

وأكدت المذكرة التي أرسلها النادي "العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلًا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري".

ورصدت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، "قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات ومابين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار 8 مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته".

وتطرقت مذكرة النادي إلى "عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية. وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب".

وكشف النادي فى مذكرته عن "مسؤلية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الأفريقية خلال نسختها الجديدة خصوصا وأن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات للأزمة التى سوف تواجه الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي".

وأضاف الخطاب "اتحاد الكرة تسبب في أزمة للأندية فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرًا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفًا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا".

وجاء في المذكرة أن الأهلى يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف وبالتالي يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدورى للموسم الجاري.

وختم "سوف يتخذ مجلس الإدارة قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها والتي تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالي".

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