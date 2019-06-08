ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات.



وأوضح بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء قطاران بحمولة 2488 طن قمح، و81 سيارة نقل محملة بـ4493 طن قمح، وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169420 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53978 طنا.. وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4887 طن فوسفات، و2500 طن علف بنجر، و5000 طن يوريا.