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السبت 08/يونيو/2019 - 01:20 م

روسيا تواصل تصنيع طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2657243

أعلنت الحكومة الروسية أنها لا تجد سببا لوقف إنتاج طائرات "سوخوي سوبرجيت 100"، بعد الحادث الأخير لواحدة من هذه الطائرات.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي: "لا نرى أي أسباب لإلقاء مسئولية الحادث الأخير على عاتق الطيارين أو لوقف إنتاج هذا النوع من الطائرات "، مضيفا - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت ـ إن الطلب المحلي والخارجي على هذه الطائرات موجود ومستمر.

وتعتبر طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" من أحدث طائرات الركاب في العالم، حيث بدأت روسيا بإنتاجها في الفترة الأخيرة، وكانت إحدى طائرات هذه الطراز قد تعرضت مؤخرا إلى حادث في أحد مطارات موسكو، حيث اندلع حريق في أحد محركاتها بعد إقلاعها ما اضطر طاقمها للعودة.

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