48 ساعة تفصل إنتر ميلان عن صفقة إيطالية

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان بات على أعتاب إنهاء صفقة إيطالية، الإثنين المقبل.



ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان قريب للغاية من التعاقد مع نيكولو باريلا، لاعب وسط كالياري، مقابل 50 مليون يورو.



وأشارت إلى أن ممثلي النيراتزوري سيحضرون الاجتماع الخاص بالدوري الإيطالي، وسيضعون خلاله اللمسات النهائية على الصفقة مع توماسو جوليني، رئيس كالياري.



وكان باريلا أحد طلبات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، لا سيما أن الأخير قد يستغني عن لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الميركاتو الصيفي.



يذكر أن باريلا يحظى أيضًا باهتمام من قبل تشيلسي ومانشستر يونايتد، خاصة بعد أن أصبح أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإيطالي خلال الفترة الأخيرة.