مفوض السفاره الصينية بأمريكا: مسرور بزيارة كاليفرونيا "الباردة"

قال الوزير المفوض تشو هونج من السفارة الصينية في الولايات المتحدة، بحس من روح الفكاهة، إنه مسرور لزيارة كاليفورنيا "الباردة" للهروب من أجواء العاصمة واشنطن "الساخنة للغاية".



جاء ذلك خلال منتدى أعمال الصين - كاليفورنيا للعام 2019، الذي عقد في فندق ميلينيوم بالتيمور لوس أنجليس التاريخي هذا الأسبوع، حضور حشد صاخب من أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة من مندوبي الأعمال الصينيين من 8 مقاطعات وبلديات.



وبعد وصفه كاليفورنيا بأنها "بوابة إلى المحيط الهادئ ونافذة إلى الصين وكذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، لفت إلى أن أكثر من 60 في المائة من الحاويات في موانئ لوس أنجليس ولونغ بيتش مرتبطة بالتجارة مع الصين.



وتقديرا للأهمية البالغة للعلاقة بين الصين وكاليفورنيا، أنشأت وزارة التجارة الصينية وولاية كاليفورنيا في عام 2013 مجموعة العمل المشتركة للتعاون التجاري والاستثماري بين المقاطعات الصينية والولاية الذهبية الأمريكية، وهي الأولى من نوعها بين البلدين.



وفي معرض إقراره بوجود خلافات، أفاد تشو أن تصاعد التوترات التجارية أثار الشكوك والمخاوف بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل.



لكنه أكد لرواد الأعمال المجتمعين أنه مهما كانت حدة الموقف، فإن الصين لن تغلق أبوابها، بدلا من ذلك، ستعمل الصين بجهد أكبر لضمان تنفيذ سياسات الانفتاح ذات الصلة بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات المهمة.



وأعربت إيليني كونالاكيس، نائبة حاكم كاليفورنيا، في ختام كلمتها الرئيسية عن أملها بأن "يعود ضيوفنا إلى ديارهم مع شركاء وأصدقاء وأفكار جدد لتوسيع وتطوير العلاقة بين الصين وكاليفورنيا".



وشاركها الوزير المفوض تفاؤلها، قائلا "في عالم مترابط للغاية، تركب الصين والولايات المتحدة في نفس القارب، لذا فإن اقتصادينا متكاملان للغاية، ومصلحتينا متشابكتان بشكل وثيق، ومستقبلينا مترابطان بعمق. ومن هذا المنطلق، فإن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لكلا الجانبين".