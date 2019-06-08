النويشى يطالب وزير الإسكان باستبدال مواسير المياه "الأسبستوس" بالواسطى

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب "الأسبستوس" المسرطنة إلى مواسير بلاستيك، وتوفير الاعتماد المالى اللازم لها، بمدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف.



وأوضح "النويشى" فى طلبه، أن مدينة الواسطى لم يشملها الإحلال والتجديد منذ تاريخ بنائها، وبها انسدادات عديدة بسبب تراكم الصدأ والرمال، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، خاصة وأنها مصنوعة من مادة الأسبستوس المسرطنة.



وأشار وكيل محلية النواب، إلى أنه شكاوى الأهالى تعددت من انقطاع متواصل لمياه الشرب على مدار اليوم، مؤكدًا أن الثلاثاء القادم سيتم مناقشة طلب الإحاطة بحضور قيادات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.