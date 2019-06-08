وكيل تعليم الأقصر: لجان امتحانات الثانوية العامة مستقرة

صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بانتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية دور مايو لعام 2018 2019 في اليوم الأول.



وأوضح "عمران" أنه تم فتح اللجان فى الموعد المحدد وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات على الطلاب، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات التعليمية بالمدن أي شكاوى من قبل الطلاب او المراقبين وكان الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.



ومن جانبه تابع محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وكانت تعليمات محافظ الأقصر قد جاءت بالتأكيد على كافة الجهات المعنية بتوفير أماكن الاستراحات الملائمة لاستضافة المراقبين من المحافظات الأخرى، وتهيئة اللجان ليؤدي الطلاب أعمال الامتحانات وسط أجواء مستقرة وهادئة ومنظمة.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر كانت قد انتهت من تجهيز 21 لجنة ليؤدى 5844 طالبا الامتحانات حضر منهم في اليوم الأول 5486 وتغيب 358 طالبا.



وفي نفس السياق جرت امتحانات الثانوية الفنية بكافة المدارس الفنية بالمحافظة بشكل منتظم ولم يتم رصد أي مشكلات.