"أمهات مصر": امتحان العربي في مستوي الطالب المتوسط.. وفرحة كبيرة للطلاب والأهالي

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، معربة عن سعادة الطلاب وأولياء الأمور بمستوى الامتحان.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من الطلاب ذكروا أن أسئلة الامتحان جاءت أغلبها من الكتاب المدرسي، بينما أكد البعض الأخر أن الأسئلة سهلة ولم يتوقعوا سهولة الأجزاء الخاصة بالنحو.



وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية، ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.