بحضور النائب محمد فؤاد.. ندوة بعنوان "أطفال بلا آباء" بساقية الصاوي

يقيم الصالون التنويري الثقافي بالمشاركة مع حملة تمرد ضد قانون الأسرة وملتقى بيوت مصر، ندوة بعنوان "أطفال بلا آباء"، لمناقشة تأثير غياب أحد الوالدين على نفسية وتنشئة الطفل؛ بحضور الدكتورة وسام منير أخصائي التربية النفسية، والنائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والقس رفعت ذكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية للكنيسة الإنجيلية.



وتقام الندوة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك.



والجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد، تقدم بمشروع قانون متكامل في شأن الأحوال الشخصية، تضمن إقرار الاستضافة أو الاصطحاب في مواده، بديلا عن نظام الرؤية المعمول به في القانون الحالي.