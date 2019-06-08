التخطيط: زيادة الناتج المحلى لـ4.6 تريليون جنيه خلال 3 سنوات

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 4.6 تريليون جنيه بنهاية الخطة في 2021-2022 مقارنة بـ3.5 تريليون جنيه في عام 2017-2018، بزيادة مطلقة تناهز 1.02 تريليون جنيه، بمتوسط معدل نمو سنوي 6.5%.



وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنه من المتوقع أن تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18%من الناتج الإجمالي في نهاية الخطة، وكذلك من المتوقع أن يستقر الوزن النسبي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة عند 13.5% من الناتج، وقطاع الاستخراجات عند 11% شأنه في ذلك شأن قطاع الزراعة.