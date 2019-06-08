روسيا: لا نخشى انخفاض الطلب على منظومة الصواريخ "إس ــ 400"

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف أن بلاده لا تخشى أن يتأثر الراغبون في شراء منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي بالضغوط الأمريكية.



وقال بوريسوف للصحفيين اليوم السبت، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إنه من غير المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع (إس ــ 400) بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف: "لا نواجه نقصا يذكر في الطلبات على شراء المنظومة.



وكانت الولايات المتحدة طالبت عددا من الدول بعدم شراء صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، وتمارس ضغوطا شديدة على تركيا بهذا الغرض.



يُذكر أن الصين والهند وتركيا قد تعاقدت على شراء منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.