غرفة عمليات سوهاج: غياب 1257 طالبا عن أداء امتحان اللغة العربية

رصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج غياب 1257 طالبا وطالبة ممن لهم حق حضور امتحان الثانوية العامة، اليوم، بمادة اللغة العربية، في أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت جملة من لهم حق الحضور 20 ألفا 794 طالبا وطالبة ليصبح عدد من أدوا الامتحان اليوم 19 ألفا و537 طالبا ولم تسجل غرفة العمليات أي حالات غش أو تسريب للامتحان.



يذكر أن 21 ألفا و839 طالبا وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية اليوم السبت والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وتم تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم.