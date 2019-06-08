بعد الاطمئنان على اللغة العربية.. بدء امتحان التربية الدينية

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة فى أداء امتحان مادة التربية الدينية والذى يستمر لمدة ساعة ونصف وسط حالة من الارتياح من جانب أولياء الأمور بعد الاطمئنان على سهولة مادة اللغة العربية.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



جدير بالذكر ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة بلغ 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 علمى رياضة و9993 أدبى، يؤدون الامتحانات بـ 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 خلال الفترة من السبت 862019 وحتى الأربعاء 372019.

