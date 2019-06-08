انطلاق امتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي بمطروح

انطلق منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثالث الثانوي بمطروح، والذي يستمر لمدة ساعة ونصف وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان الامتحانية.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.



وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.