بيان عاجل لإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة حفاظًا على المال العام

توجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان لتقديمه إلى وزير التربية والتعليم لإلغاء مسابقة مسابقة المعلمين الجديدة، حفاظًا على المال العام، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.



وقال "أبو طالب" في بيانه: خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن وزارة التعليم عن مسابقة جديدة في مختلف المديريات بالمحافظات، عن حاجتها لشغل العجز في بعض التخصصات الدراسية، وذلك مقابل راتب شهري لمدة شهرين، وهو ما يعد بمثابة إهدار للمال العام، حيث أنه من شأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، ومن ثم إعداد المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار، يرهق موازنة الوزارة ويتكبدها ملايين الجنيهات.



وأوضح: كان من الأجدر على وزارة التربية والتعليم، أن تقوم بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، والمتعلقة بالحفاظ على المال العام، من خلال إلغاء هذه المسابقة، والاكتفاء بالتجديد عقود المعلمين المؤقتين، بدلًا من الاتجاه إلى إلغاء عقودهم وتشريد أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



ولفت إلى ضرورة تدخل رئيس البرلمان وتبني هذا الملف بصفة شخصية باعتبار هؤلاء المعلمين هم أبنائهم جميعا، أصحاب مطالب وحقوق مشروعة، مشددًا حال وجود عجز، من الممكن استكمال عبر التعاقد مع معلمين جدد، بدلًا من إلغاء عقود أكثر من 36 ألف معلم.