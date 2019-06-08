تعليم الإسماعيلية: الامتحانات تسير بشكل منتظم دون مشكلات

أدى امتحانات إتمام دراسة الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية 8 آلاف و259 طالبا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي من خلال 29 لجنة رئيسية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.



وقال خالد قبيصي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن الأجهزة التنفيذية والتعليمية بالإقليم قد بذلت أقصى جهودها لتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم وتكثيف إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الامتحانات، مضيفا - خلال تفقده عددا من اللجان - أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أي مشكلات وتم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتأمين جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات الإسعاف إضافة إلى تأمين مقر الكنترول بالمجمع التعليمي بمدينة الإسماعيلية ومقرات إقامة المراقبين والمصححين بالتعاون مع قوات الأمن.