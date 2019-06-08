القليوبية: انتظام الامتحانات يرجع إلى اتخاذ كافة الاستعدادات

قال محافظة القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية أمام 89 لجنة على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن انتظام الامتحانات في يومها الأول يرجع إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات مع الأجهزة المعنية للعمل على راحة الطلاب، وتم تزويد جميع اللجان بالمراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة وتوفير مناخ هادئ للطلاب لأداء الامتحانات لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتحقيق أعلى الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل.



وأكد أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجستية تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة بالأسئلة، حيث تم التأكيد من قبل مسئولي التربية والتعليم بالقليوبية على وصولها إلى مراكز التوزيع وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.



وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن حيث تم تأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان، وكذلك التنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل آخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي.