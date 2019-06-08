القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
فن
السبت 08/يونيو/2019 - 01:01 م

حسن الشافعي وبهجت يقدمان "قلبك وين" عن تجربة شخصية في الحرب الليبية

الملحن حسن الشافعي
الملحن حسن الشافعي
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2657196

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، والذي تم إطلاقه أول أيام عيد الفطر، عبر موقع يوتيوب كفيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين".

تحدث "الشافعي" قائلا إنه قد استلهم فكرة هذه الأغنية من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبر بالأساس عمّا ينتج من تلك الحروب من دمار وتشتيت وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك المواقف وتأثير تلك النزاعات المدمرة للحب عامة.

وتابع أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك الذي انتقل بالموسيقى الليبية بعيدًا عمّا قد علق بالأذهان من ألحان قديمة ولهجة صعبة، وهي العقبات التي حاول الشافعي تذليلها لإيصال جمال وإحساس هذا التراث العريق والفن الأصيل وما طرأ عليهما من تجديد إلى أذن وقلب المستمع، وأضاف أن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية.

وتم تصوير الفيديو بطريقة جديدة بين الجبال والطبيعة الخلابة، حيث يتابع حياة وأحلام طفل وطفلة فرقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو الكومباوندات والأغاني الراقصة إلى رسالة سلام تمس كل قلب، بأبطال عاديين تستطيع أن تقابلهم في أي شارع عربي.

ومن جانبه، عبر "بهجت" عن الأغنية وأهميتها، حيث تمثل تجربته الشخصية حين اضطرر مجبرًا إلى ترك وطنه وفراق شخص عزيز عليه؛ عندها شعر بهجت بالخوف أن يلومه هذا الشخص على البعد ويحمله مسئولية الفراق وإنهاء العلاقة، الخوف الأكبر كان أن تتغير مشاعر الشخص الغالي عليه بسبب البعد بدون أي فرصة للشرح ولتوضيح حقيقة مشاعره التي لن تتغير أبدا حتى مع البعد.

وهنا جاءت الأغنية لتجيب على السؤال، هل تتكلم؟ أم أن الوقت قد فات والشخص قد نسي وتغير؟ فكتب بهجت كلمات الأغنية كرسالة يريد إيصالها لهذا الشخص، حتى المسافات، وجاءت على هيئة أسئلة حائرة ومشاعر بين الخوف والحيرة واعتراف بالحب مع أسئلة إذا كانت طبيعة العلاقة قد تغيرت أم لا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

شاهد.. الصور الأولى من مسلسل "بركة" لعمرو سعد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق فى حلفها الأول بالرياض

منذ شهرين

تامر حسنى أفضل مطرب عربى بـ"موريكس دور"

منذ شهرين

أمير كرارة ونيللى كريم أفضل ممثل وممثلة بـ"موريكس دور"

منذ 3 شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

الآن

الإحصاء: 5 دول كبرى تتنافس بالسوق المصرية.. الصين وأمريكا فى الصدارة

"الدستور" يرصد مراحل إنتاج أكبر 5 حقول غاز بالبحر المتوسط

6 جوائز مالية يقدمها بينالي القاهرة للفنون في دورته الـ13

مصر تشارك بقمة الـ20 للتجارة والاقتصاد الرقمى

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

"متآمر وغبى".. صورة تكشف هوية مسرب امتحان "عربي" الثانوية العامة

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

ألبومات الصور

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

ضحكة العيد

رياضة

البرتغال تتسلح برونالدو أمام المواهب الهولندية

الأهلي يصدر بيانا جديدا بشأن جدول الدوري

48 ساعة تفصل إنتر ميلان عن صفقة إيطالية

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

"متآمر وغبى".. صورة تكشف هوية مسرب امتحان "عربي" الثانوية العامة

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

الرئيس نيوز

تزامناً مع امتحانات الثانوية العامة: "مشرف طبي" في جميع العيادات المدرسية

بوريس جونسون.. "ترامب البريطاني" يقترب من مقعد رئاسة الوزراء

الجيش الليبى يسيطر على مواقع جديدة فى طرابلس

الكهرباء تعلن موعد انتهاء فترة التعاقد على العدادات الكودية

"التوتر" يقتل أولى ضحايا الثانوية العامة في الشرقية

كشكول

تداول أسئلة مادة التربية الدينية للثانوية العامة

"أمهات مصر": اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط

رئيس جامعة الزقازيق يكشف موعد إعلان نتائج كليتي "صيدلة وحاسبات"

غداً.. الدورة السابعة لمؤتمر التنمية الثقافية للعالم لجامعتي عين شمس و خوبى الصينية و اليونسكو

بدء امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

الأمصار

إقالة مدرب الجبل الأسود بسبب مقاطعة مباراة كوسوفو في تصفيات "يورو 2020"

"الجيش الوطني الليبي" يعلن تقدمه غربي طرابلس

أنجيلينا جولي تزور لاجئين على حدود فنزويلا

روسيا تعلن تمسكها بإنتاج طائرات سوخوي سوبرجيت 100

شرطة أستراليا تحفر بحديقة منزل ضمن تحقيق في اختفاء أمريكية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

قصص الدردشة سبيل جديد لتعزيز القراءة في العصر الرقمي

افتتاح أول مسجد في اليونان منذ 180 عامًا

دب يزور مطارا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

الصين: تيسير إجراءات الموافقة لأدوية علاج فيروس سي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎