مسؤولة ألمانية تدعو في روسيا إلى التعاون لحماية المناخ والطبيعة

تسعى رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيج، إلى التعاون مع ساسة في

روسيا من أجل حماية المناخ والطبيعة.



وقالت شفيزيج اليوم السبت، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية بمناسبة اجتماع مجموعتي الصداقة الألمانية-الروسية التابعة لمجلس الولايات الألماني (بوندسرات) والمجلس الفيدرالي الروسي: "نتحمل مسؤولية مشتركة في توريث بيئة سليمة للأجيال القادمة، سأسعد للغاية إذا تعاونت ألمانيا وروسيا

على نحو أقوى في المستقبل في حماية البيئة".



وعقب سنوات عديدة من الانقطاع بسبب النزاع الأوكراني، التقت المجموعتان مجددا في مدينة شفيرين الألمانية في يوليو الماضي. ودارت النقاشات في ذلك الحين حول قضايا اجتماعية.



وقالت شفيزيج: "من الجيد أن نراهن مجددا بقوة على التعاون والحوار الناقد".



تجدر الإشارة إلى أن شفيزيج تترأس مجموعة الصداقة في الجانب الألماني، ويشاركها في الاجتماع رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر، ووزيرة الصحة المحلية في ولاية برلين ديليك كالايسي، ووزير المالية المحلية لولاية براندنبورج كريستيان جوركه، ووزير الداخلية المحلي بولاية تورينجن جيورج ماير.