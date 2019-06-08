رئيس الوزراء الروسي يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الإثنين

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، مشاركة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف في مؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية بعد غد الإثنين ويستمر يومين.



وأوضحت الحكومة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن ميدفيديف سيزور في اليوم الأول المركز الأوروبي للبحوث النووية، وهو أكبر مركز أبحاث في الفيزياء الجزيئية، وسيشارك في اليوم الثاني بمؤتمر العمل الدولي المخصص للذكرى السنوية المائة لمنظمة العمل الدولية، وسيلقي ميدفيديف خطابا في الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يعقد ميدفيديف اجتماعات على هامش المؤتمر، أحدها مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر.



ومن تقاليد المؤتمر أن يتم تمثيل الدول من قبل الحكومات وقادة النقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل، ويضم الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا ووزير العمل والحماية الاجتماعية مكسيم توبيلين ورئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر شوخين ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة ميخائيل شماكوف.