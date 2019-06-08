القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 11:50 ص

بالتفاصيل.. وصل الغاز الطبيعي لمنزلك دون مقدم بـ30 جنيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2657091

تنشر "الدستور" الإجراءات الخاصة بالتعاقد على توصيل الغاز للمرة الأولى للمنازل بالتقسيط بقيمة 30 جنيها شهريا، حسب مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة 6 سنوات تضاف على قيمة فاتورة الاستهلاك.

وتتضمن الإجراءات الخاصة للتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي للمنزل لأول مرة، الذين لم يتعاقدوا على إدخال الغاز الطبيعي ويرغبوا في إدخاله إلى منازلهم لأول مرة يتوجه العميل إلى الشركة التابعة لمنطقته السكنية من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به، ويقوم بتقديم طلب توصيل الغاز الطبيعى بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة، مرفق به الاوراق والمستندات الأتية:
صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية ( الأصل للاطلاع )
• إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
• صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر ( الأصل للإطلاع )
• يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصاله استقبال العملاء بمقر شركه الغاز فى المنطقه التابع لها.
• يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكودى فى حالة وجود وصلة خارجية للعميل.
يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة ( تأمين العداد – تأمين استهلاك – مقابل تحويل الأجهزة).
يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.
تقوم الشركة بعمل تحويلات للاجهزه الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

في حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية للعميل، يتطلب وجود شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أوالطابق الذي يقيم فيه العميل.

إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعي:
• يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالا داره المختصة بمقر شركه الغاز فى المنطقة التابع لها
• تم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والاجهزه الموجودة.
• فى حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعى وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات وإعادة الشىء لأصله للحي.
• بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحى المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذى للعقار.
• يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.
• يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد الا تقل نسبة الأشغال لسكان العقار عن 85 %.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ 3 شهر

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا للجرام

قناة السويس تسجل أعلى تحويلات مالية في تاريخها بـ72 مليار جنيه

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

التعليم تحقق فى صحة الأجزاء المتداولة من امتحان اللغة العربية عبر فيسبوك

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

برشلونة يستغل اقتراب انتهاء عقد راشفورد

التعليم تحقق فى صحة الأجزاء المتداولة من امتحان اللغة العربية عبر فيسبوك

ألبومات الصور

انتظار أهالى الطالبات أمام المدراس

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

رياضة

مدرب منتخب أوروجواى يكشف عن جاهزية سواريز لكوبا أمريكا

بعد التشامبيونزليج.. فيرمينو يظهر فى تدريب "السيليساو"

يوفنتوس يقترب من حسم خطة خطف نجم روما

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

برشلونة يستغل اقتراب انتهاء عقد راشفورد

التعليم تحقق فى صحة الأجزاء المتداولة من امتحان اللغة العربية عبر فيسبوك

الرئيس نيوز

"التوتر" يقتل أولى ضحايا الثانوية العامة في الشرقية

معاريف: المسجد الأقصى هو العبوة الناسفة الأخطر في المنطقة

رئيس الوزراء يوافق على تعديل جديد في "قانون الخدمة المدنية" بشرط (مستند)

الصحة تبدأ خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة

ليبيريا: الآلاف يتظاهرون ضد "فساد" جورج وايا

كشكول

طلاب "الثانوية العامة": العربي سهل وعقبال باقي المواد

تعليم المنيا: حالة إغماء وغياب 209 طالب بلجان ملوي في امتحان العربي

البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة:"نصلي من أجلكم"

أمهات مصر لـ "شاومينج": لن نلتفت لتسريباتكم وأهدافكم الخبيثة

تعليم أسيوط : انتظام العمل بـ79 لجنة للثانوية العامة

الأمصار

مصر تضرب مجددا.. مقتل 4 إرهابيين في مواجهات "المنزل المهجور"

واشنطن وبكين.. حديث خطير "على انفراد"

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

اليونيسف: زواج الأطفال سرق طفولة 23 مليون فتى

"لامبورجيني" تطور سيارة رياضية جبارة للطرق الوعرة

علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات السريعة على الأطفال

الصحة

الصين: تيسير إجراءات الموافقة لأدوية علاج فيروس سي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎