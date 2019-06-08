بالتفاصيل.. وصل الغاز الطبيعي لمنزلك دون مقدم بـ30 جنيها

تنشر "الدستور" الإجراءات الخاصة بالتعاقد على توصيل الغاز للمرة الأولى للمنازل بالتقسيط بقيمة 30 جنيها شهريا، حسب مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة 6 سنوات تضاف على قيمة فاتورة الاستهلاك.



وتتضمن الإجراءات الخاصة للتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي للمنزل لأول مرة، الذين لم يتعاقدوا على إدخال الغاز الطبيعي ويرغبوا في إدخاله إلى منازلهم لأول مرة يتوجه العميل إلى الشركة التابعة لمنطقته السكنية من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به، ويقوم بتقديم طلب توصيل الغاز الطبيعى بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة، مرفق به الاوراق والمستندات الأتية:

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية ( الأصل للاطلاع )

• إيصال كهرباء حديث باسم المشترك

• صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر ( الأصل للإطلاع )

• يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصاله استقبال العملاء بمقر شركه الغاز فى المنطقه التابع لها.

• يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد الرقم الكودى فى حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة ( تأمين العداد – تأمين استهلاك – مقابل تحويل الأجهزة).

يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

تقوم الشركة بعمل تحويلات للاجهزه الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.



في حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية للعميل، يتطلب وجود شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أوالطابق الذي يقيم فيه العميل.



إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد بمنطقة سبق إمدادها بالغاز الطبيعي:

• يتقدم العميل بطلب طبقا للنموذج المعد لذلك بالا داره المختصة بمقر شركه الغاز فى المنطقة التابع لها

• تم إعداد معاينة على العقار وعلى الشقق والاجهزه الموجودة.

• فى حالة صلاحية العقار للتوصيل يتم تسليم العميل خطاب للحى المختص ولمركز المعلومات للحصول على موافقة الجهتين على توصيل الغاز الطبيعى وسداد تكاليف تصاريح مركز المعلومات وإعادة الشىء لأصله للحي.

• بعد حصول العميل على التصاريح من مركز معلومات شبكات المرافق والحى المختص يتم تنفيذ خط الخدمة المغذى للعقار.

• يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة وتحويل الأجهزة بعد قيام العميل بسداد المستحقات.

• يشترط لتوصيل الغاز للعقار الجديد الا تقل نسبة الأشغال لسكان العقار عن 85 %.