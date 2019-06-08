الهدوء يسود لجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء فى اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة فى محافظة كفر الشيخ، والتى بدأت اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن، للحفاظ على سير عملية الامتحانات.



ونشرت مديرية الأمن، الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع المؤدية إلى مدارس الثانوية العامة ولجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى.



فيما تم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة فى تفتيش الطلاب، وتم إغلاق جميع الطرق والممرات المؤدية إلى جميع اللجان، والإبقاء على مدخل واحد يخضع للتفتيش المشدد، لمنع حدوث أى أعمال شغب من قبل الأهالى.



يذكر أنه يُؤدى نحو 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى فى محافظة كفر الشيخ، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، فى 69 لجنة منتشرة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.