21 يوينو.. مناقشة "عداء الطائرة الورقية" بالمركز الدولي للكتاب

يجتمع فريق المناقشة، في السادسة والنصف مساء يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، لمناقشة رواية "عداء الطائرة الورقية" للكاتب خالد الحسيني، في المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي.



تدور أحداث الرواية حول علاقة صداقة تنشأ بين صبيين يشبان معًا في كابول، في دار واحدة، ولكن في عالمين مختلفين.. أحدهما يسمى "أمير" وهو ابن رجل أعمال ثري، أما "حسن" فهو ابن خادمهم الذي ينتمي إلى الهزارة، الأقلية العرقية المنبوذة. ولكن عندما يغزو السوفييت أفغانستان، ويهرب "أمير" ووالده من البلاد بحثًا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، ويظن "أمير" أنه نجح أخيرًا في الفرار من السر الذي يؤرقه، تعود ذكرى "حسن" لتطارده.



"عداء الطائرة الورقية" رواية عن الصداقة، والخيانة، وثمن الوفاء، والروابط بين الآباء والأبناء، عن الحقيقة التي تتكشف مهما حاول الناس إخفاءها، تصف لنا ثراء الثقافة وجمال الطبيعة في بلاد صارت خرابًا؛ لكن مع الدمار، يمنحنا "خالد حسيني" الأمل، من خلال إيمان الرواية بقوة القراءة والحكي، ومن خلال الدرب المفتوح للتكفير عن الذنوب.