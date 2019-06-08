الإحصاء: 5 دول كبرى تتنافس بالسوق المصري.. الصين وأمريكا في الصدارة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أكبر خمس دول ارتفع إلى 5.09 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 103.8 مليون دولار خلال عام.



واحتلت الصين صدارة الدول الأكثرتصديرًا للسلع لمصر بقيمة 1.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 320.7 مليون دولار خلال عام.



وتمثلت أهم السلع المستوردة من الصين في (آلات وأجهزة كهربائية 521.3 مليون دولار، سيارات وجرارات 121.7 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب 83.8 مليون دولار).



وجاءت في مرتبة لاحقة السعودية، والتي بلغت الواردات المصرية منها 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019 مقابل 1.03 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، وتمثلت أهم السلع في (وقود بـ 649 مليون دولار، بلاستيك بـ 142.9 مليون دولار).



فيما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعًا إلى 930.5 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل 711 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وتمثلت أهم الواردات منها في (حبوب وأثمار بـ 231.4 مليون دولار، ووقود بـ 110.8 مليون دولار، حبوب بقيمة 84.6 مليون دولار، لحوم وأحشاء 48.7 مليون دولار).



وقدرت الواردات من ألمانيا 688 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 700.4 مليون دولار من عام 2018، وتمثلت سيارات بقيمة 154.9 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بـ 55.8 مليون دولار، منتجات صيدلة بـ71.1 مليون دولار.



وبلغت الواردات من روسيا 556.5 مليون دولار مطلع عام 2019، مقابل 882.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 325.8 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع في حبوب 288.7 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 126.4 مليون دولار.