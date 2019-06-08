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السبت 08/يونيو/2019 - 11:47 ص

إصابة طالبة بحالة إغماء بالسنطة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية- شريف عبد الغنى
dostor.org/2657084

أصيبت طالبة بمجمع مدارس السنطة محافظة الغربية اليوم السبت، بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان اللغة العربية خلال أول أيام امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 وتم نقلها إلى مستشفى السنطة المركزى لتلقى العلاج اللازم لها وإجراء الفحوصات الطبية.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم أن الطالبة "آية. م. ش" 17 عامًا، والتى تؤدى امتحانها بمجمع المدارس بمدينة السنطة أصيبت بحالة إغماء أثناء تادية الامتحان بمجمع المدارس بمدينة السنطة.

وتعقد الامتحانات لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

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