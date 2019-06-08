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اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 11:46 ص

"الدستور" يرصد مراحل إنتاج أكبر 5 حقول غاز بالبحر المتوسط

الدستور يرصد مراحل
سيد ابراهيم
dostor.org/2657081

استطاعت مصر، خلال 3 سنوات، أن تلفت انتباه العالم بالاكتشافات البترولية التى جعلتها مقصدًا للاستثمار الأجنبي، حيث احتلت مصر خلال السنوات الثلاث مكانة عالمية على مستوى دول شرق المتوسط، حيث بدأ إنتاج الغاز الطبيعى من 5 حقول بالبحر المتوسط.

"الدستور" يرصد حجم إنتاج أكبر 5 حقول خلال 2019، حيث سيصل إجمالى الحقول الـ5 خلال 2019 إلى ما يقرب من 6 مليارات قدم غاز يوميًا.

- ظهر
وصل إنتاج حقل "ظهر" حاليا إلى محو 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك بعد أن تضاعف الإنتاج منذ مايو من العام الماضى 2018 حتى الآن إلى 3 أضعاف، ومن المتوقع حسب الخطة الإنتاجية زيادة الإنتاج من الحقل لتصل إلى نحو 2.7 مليار قدم يوميا من الغاز منتصف العام المقبل 2019، سيزداد تدريجيا ليصل إلى 3.4 مليار قدم يوميًا فى نهاية 2019.

- ريفين
ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، حيث يصل إنتاجه خلال النصف الثانى من عام 2019، لنحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وذلك وفقا لخطة شركة بى بى البريطانية المشغلة للمشروع.

- جيزة وفيوم
يعد حقلا "جيزة وفيوم" ضمن المرحلة الثانية من مشروع شمال الإسكندرية الذى تنفذه شركة بى بى البريطانية، ويصل إنتاجه الحالى إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًا.

"أتول"
يقع في شمال دمياط البحري، حيث يصل إنتاجه 400 مليون قدم مكعب غاز، وتقدر احتياطاته بـ5.1 مليار قدم مكعب غاز.

- نورس
يقع بدلتا النيل، وأعيد اكتشافه في عام 2015، وعودة الحقل إلى الحياة بعد توقفه عن الإنتاج، ومن ثم الوصول بمعدلات إنتاجه إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

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