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رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 11:44 ص

مدرب منتخب أوروجواى يكشف عن جاهزية سواريز لكوبا أمريكا

المهاجم لويس سواريز
المهاجم لويس سواريز
وكالات
dostor.org/2657078

أشاد مدرب منتخب أوروجواي، أوسكار واشنطن تاباريز، بالتزام المهاجم لويس سواريز بعدما سجل أحد الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه على بنما وديًا، ضمن استعدادات منتخب "السيليستي" لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق بالبرازيل في 14 يونيو الجاري.

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة ملعب سينتيناريو بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، قال تاباريز عن سواريز إنه "قدم أداء يشير إلى أنه لعب سبع أو ثماني مباريات"، رغم أنه خضع لجراحة في 10 مايو الماضي، ولم يلعب سوى الدقائق الـ27 الأخيرة من عمر المباراة.

وردًا على سؤاله عما إذا كان مهاجم برشلونة سيكون جاهزًا للعب أساسيًا في أولى مباريات منتخب أوروغواي ببطولة كوبا أمريكا، والتي ستكون أمام الإكوادور في الـ16 من الشهر الجاري، أكد مدرب "السيليستي" أنه سيقرر هذا في ذلك اليوم.

وعن النسخة المرتقبة من بطولة المنتخبات الأقدم في تاريخ كرة القدم، أبرز تاباريز أن كل المنتخبات يمكنها أن تصل للأدوار النهائية بالمنافسة، لاعتباره أن اللعبة أصبحت متكافئة للغاية منذ سنوات والمباريات باتت تحسمها التفاصيل.

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