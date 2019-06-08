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الثقافة
السبت 08/يونيو/2019 - 11:44 ص

6 جوائز مالية يقدمها بينالي القاهرة للفنون في دورته الـ13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2657077

يقدم بينالي القاهرة الدولي للفنون، في دورته الجديدة الـ13 المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل 6 جوائز متنوعة، تتمثل في جائزة النيل الكبرى تبلغ قيمتها 250 ألف جنيه، إلى جانب 5 جوائز أخرى، قيمة كل واحدة 150 ألف جنيه مصرى.

ويعود البينالى بعد توقف دام 8 سنوات، ويأتى ذلك فى إطار السعى الجاد لعودة الأحداث الدولية المتوقفة، والتى من شأنها تأكيد دور مصر الثقافى وريادتها التى كانت وما زالت أحد أهم دعائمها المهمة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وتحمل الدورة الجديدة للملتقى عنوان "نحو الشرق" وذلك بعد توقف استمر أكثر من 8 سنوات، ويشارك فيها 80 فنانا من 50 دولة، حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك خلال الفترة من 10 يونيو حتى 10 أغسطس المقبل، وتحل أعمال الفنان الفرنسي جيرار جاروست كضيف شرفي للبينالي في إطار احتفاء وزارة الثقافة بعام مصر- فرنسا 2019، ويُمثل مصر في هذه الدورة سبعة فنانين هم (أحمد بدوي، أحمد قاسم، حازم المستكاوي، رضا عبدالرحمن، عصام درويش، مروة عادل، ويوسف نبيل).

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