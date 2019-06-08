البابا تواضروس يسيم الراهب متاؤس الأخميمي رئيسًا لدير العذراء بأخميم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، سيامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، للمرة الثانية من نوعها عقب تجديدها في شهر نوفمبر الماضي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



ويقوم البابا تواضروس الثانى خلال طقس السيامات، الراهب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء بإخميم.



وكان قد اتفق غالبية أساقفة الكنيسة- المجمع المقدس- بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على جميع ترشيحات البابا تواضروس للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم عليها منذ عدة أيام، ومنح البابا تواضروس، يوم الأحد الماضي، مهلة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضى، لأساقفة المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين ستتم سيامتهم.