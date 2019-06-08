نائب رئيس فنزويلا: ندرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع"روس نفط"

قال نائب الرئيس الفنزويلي المعني بالاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والإنتاج طارق العيسمي، اليوم السبت، إن كاراكاس تدرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة "روس نفط" الروسية.



وأضاف العيسمي- في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "نطور العلاقات مع (روس نفط) ونفكر في جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع الشركة، ومما لا شك فيه أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا في قطاع الطاقة من خلال شركتي (روس نفط) وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في أس أيه) تتطور بشكل جيد".



يذكر أن طارق زيدان الأمين العيسمي مداح هو سياسي وقانوني فنزويلي من أصل سوري، يشغل منذ 4 يناير 2017 منصب نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما شغل منصب وزير الداخلية والعدل الفنزويلي وحاكم ولاية أراجوا في عهد الرئيس هوجو تشافيز.