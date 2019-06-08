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اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 11:41 ص

مصر تشارك بقمة الـ20 للتجارة والاقتصاد الرقمى

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2657070

تشارك مصر اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي باليابان، وذلك في إطار قمة مجموعة العشرين للأسواق المالية والاقتصاد العالمي، المقرر عقدها يومي 28 و29 يونيو.

ويناقش الاجتماع كيف يمكن الترويج للسياسات الرقمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تطوير الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وتحقيق الشمول، وكذلك تقليل المخاطر والتغلب على التحديات، وتنعقد قمة مجموعة العشرين كل عام لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يترأس وفد رفيع المستوى للمشاركة بالقمة، كلمة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلا عن مصر بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كما تنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو 2019؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع قيادات من الجانب الياباني تشمل مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين تعرف رسميًا باسم "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، وتهدف اجتماعاتها إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، كما تُركز ليس فقط على الاقتصاد الكلي والتجارة، بل على عدد كبير من القضايا العالمية التي تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مثل التنمية وتغير المناخ والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين.

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