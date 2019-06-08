بعد إصابتها بإغماء.. طالبة بالدقهلية ترفض الخروج من لجنة الامتحان

أصيبت الطالبة دينا حسن محمد 18 سنة، اليوم السبت، بحالة إغماء خلال أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة شربين الثانوية بنات.



ورفضت الطالبة الخروج من لجنة الامتحان والتوجه للمستشفى وأصرت على استكمال الإجابة بعد إسعافها عن طريق الفريق الطبي المتواجد داخل المدرسة.



يذكر أن مستشفى السنبلاوين المركزي، قد استقبل اليوم الطالبة سماح سمير عبدالمحسن، بلجنة مدرسة أحمد لطفي السيد، بعد إصابتها بحالة إغماء بعد مرور 30 دقيقة من وقت الإمتحان، واستقبلت مستشفى اجا المركزى حالة إغماء لطالبة بالمرحلة الثانوية خلال أداء امتحان اللغة العربية بعد تعرض الطالبة أية مجدي شحاتة، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية للإغماء.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية. وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.