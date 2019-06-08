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اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 11:35 ص

مكسيكى: تدابير التجارة الأمريكية "انتكاسة" للاقتصاد العالمى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2657063

قال سياسي مكسيكي إن تدابير التجارة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شريكاتها الرئيسيات تمثل "انتكاسة" للنظام الاقتصادي العالمي.

وقال ألبرتو أنايا، المنسق الوطني لحزب العمل المكسيكي، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، إن الموقف الأمريكي الحالي في التجارة يناقض روح التجارة الحرة التي أنقذت الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية في 2008، مضيفًا أن "هذا يتعارض مع نظام اقتصاد السوق لدى الولايات المتحدة والكثير من الدول، ولهذا فإن الاقتصاد الأمريكي خسر الكثير من قدرته التنافسية خلال العقود القليلة الماضية."

ويرى ألبرتو أن هذه التدابير سوف تؤذى " بشكل عملى، النظام العالمى كله في عالم معولم".

وفي نهاية مايو، ضغطت إدارة ترامب على المكسيك، واحدة من شركاء التجارة الأساسيين بالنسبة لها، حيث هددت بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات المكسيكية، ولكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال يوم الجمعة إن بلاده وقعت اتفاقية مع المكسيك لتعليق خطة الرسوم الجمركية "إلى أجل غير مسمى".

وقال الزعيم الحزبي المكسيكي إن الأمر ملتبس من حيث نية الحكومة الأمريكية بالفعل فرض رسوم جمركية مع أخذ اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بعين الاعتبار حتى التصديق عليها.

وأضاف أنايا: "من الظلم تهديدنا بحرب تجارية بعد التوصل إلى اتفاقية تجارة جديدة".

ويعتر السياسي المكسيكي أن تنويع المكسيك لأسواقها التجارية أمرًا حيويًا.

"لقد كما نسير ببطء، كان يتعين علينا اختيار تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أخرى منذ عقود مضت"، وهذا سوف يكون أمرًا صحيًا بالنسبة للمكسيك لتمكينها من "تجنب الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة".

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