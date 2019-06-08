تعليم الشرقية: وفاة طالبة الثانوية داخل منزلها

قال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن واقعة وفاة طالبة إثر تناولها جرعة مسكنات زائدة لم تقع أثناء الامتحانات لكن وقعت بمنزل الطالبة، لافتًا أن غرف العمليات لم تتلقَ بلاغات أو مشكلات حتى الآن.



وأضاف "عبدالحميد" في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" أن المديرية تتابع عن قرب وباستمرار سير الامتحانات بجميع لجان المحافظة، تحسبًا لتلقي أى شكاوى أو طوارئ والعمل فورًا على حلها، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والأمن وديوان عام محافظة الشرقية.



يذكر أن مستشفى أبو كبير المركزى قد استقبل "أ.م.م" طالبة بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر تناولها جرعة زائدة من المسكنات، وبانتقال قوة من الشرطة تبين إصابتها بنزيف في المعدة بعد أن تناولت جرعة زائدة من المسكنات لشعورها بآلام في البطن، توفيت على أثرها.



تم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بالدفن بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.