الكهرباء: ندرس سيناريوهات جديدة للتعاقد على العدادات الكودية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انتهاء فترة استكمال إجراءات التعاقد على تركيب العدادات الكودية في موعد أقصاه 31 يونيو الجاري، وأن لا علاقة بهذا الأمر بمد فترة التعاقد على العدادات الكودية من عدمه بعد انتهاء المدة المحددة قبل ذلك، مؤكدة أن هناك عدد من السيناريوهات المقترحة بشأن شكل التعاقد علي العدادات الكودية في الفترة المقبلة.



وأوضحت وزارة الكهرباء أن جميع القرارات المتعلقة بالعدادات الكودية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وبدورها كمسئول مباشر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كانت "حاسمة"، وتهدف لمواجهة سرقات التيار الكهربائي سواء في القطاع المنزلي أو التجاري ـو الصناعي، أو في المباني المخالفة بالمناطق العشوائية، موضحة أن الهدف من تركيب العداد الكودي كان هو المحافظة المال العام ووقف نزيف القدرات الكهربائية المنتجة، فضلًا عن أن سرقات التيار وفقد القدرة الكهربائية يؤثر سلبًا مباشرةٍ على كفاءة الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر واقتصادياتها.