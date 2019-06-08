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تكنولوجيا
السبت 08/يونيو/2019 - 11:33 ص

زيادة عدد رواد الفضاء الروس في المحطة الفضائية الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2657059

أعلن المدير التنفيذي للبرامج المأهولة في شركة "روس كوسموس" الروسية الفضائية، سيرجي كريكاليوف، أن الشركة لا تزال تصر على زيادة عدد رواد الفضاء الروس في المحطة الفضائية الدولية، رغم تأجيل موعد إطلاق وحدة "ناؤوكا" الجديدة إلى المحطة الفضائية.

جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

وكان نائب مدير عام شركة "إينيرجيا" الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية، يفجيني ميكرين، قد أعلن في وقت سابق أن عدد رواد الفضاء الروس في المحطة سيزداد من رائدين إلى 3 رواد في سبتمبر المقبل، وذلك للتكامل مع وحدة "ناؤوكا" الفضائية التي كان يتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية في سبتمبر المقبل.

وقال، كريكاليوف، إن موعد إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية المتعددة المهام لم يحدد نهائيا إلى الآن.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" قادرة على توليد الأكسجين لـ6 أشخاص واستخراج الماء القابل للشرب من البول. وبوصول وحدة "ناؤوكا" إلى المحطة سيحصل الطاقم الروسي على غرفة إضافية ومرحاض آخر ويد آلية ألمانية الصنع سيستخدمها رواد الفضاء عند خروجهم من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

وكان رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، قد أعلن في وقت سابق أن وحدة "ناؤوكا" ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام المقبل.

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