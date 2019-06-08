واشنطن تستبعد تركيا من برنامج إف- 35 بسبب اتفاق إس- 400 مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أنها بدأت عملية "استبعاد" تركيا من برنامج مقاتلات إف- 35، بينما لم تظهر أنقرة أي إشارة للتراجع عن شراء منظومة إس- 400 الدفاعية الجوية الروسية.



تتنازع الولايات المتحدة وتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، منذ أشهر بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية إس- 400، التي قالت واشنطن إنها من الممكن أن تحصل على معلومات قيمة عن الأنظمة التكنولوجية للطائرات النفاثة (الشبح)الأمريكية إف- 35، عندما تصل منظومة إس- 400 إلى الأراضي التركية.



وقالت ايلين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، للصحفيين في البنتاجون، ظهر اليوم السبت: "تركيا لن تتلقى منظومة إف- 35 إذا تسلمت منظومة إس- 400".



وحذرت لورد أيضا من أنه سوف يطلب من الجنود الأتراك الموجودين الآن في الولايات المتحدة للمشاركة في تدريب إف- 35 مغادرة البلاد، إذا فشلت واشنطن وأنقرة في التوصل إلى حل يقبله الطرفان" في نهاية يوليو.



وأشارت إلى أنه "من الممكن الرجوع في أي من الخطوات المتخذة".



وأرسل وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان خطابا لنظيره التركي، يطلعه على الخطة الأمريكية لاستبعاد تركيا من البرنامج، حسبما أفادت تقارير يوم الجمعة.



وحتى الآن، لم تبد تركيا استعدادا للتراجع عن موقفها، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إصراره على شراء منظومة إس- 400 على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.