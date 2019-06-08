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السبت 08/يونيو/2019 - 11:32 ص

علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات السريعة على الأطفال

علماء يتحدثون عن
وكالات
dostor.org/2657056

التناول المستمر للوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم المواد الخاصة التي تساهم في تطور الحساسية الغذائية في الجسم.

وقال أطباء الحساسية الإيطاليون في مؤتمر ESPGHAN إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ويمكن أن يفسر لماذا يعاني شخص من كل عشرة أشخاص في البلدان المتقدمة من مشكلات مماثلة.

وقال روبرتو كاناني من جامعة نابولييتان في إيطاليا: "لا يمكن لأي نظرية أو نموذج موجود أن يكشف عن سبب زيادة عدد حاملي الحساسية الغذائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يمكن لتراكم عدد كبير من المنتجات النهائية من السكر في جسم عشاق الوجبات السريعة أن يفسر حدوث هذا الوباء".

في السنوات الأخيرة، كشف العلماء العديد من السمات السلبية للنظام الغذائي الغربي، والذي يتميز بعدد كبير من السعرات الحرارية والأطعمة الدهنية. على سبيل المثال، قبل عامين، اكتشف العلماء أن الأطعمة الدهنية تساهم في تطور مرض الزهايمر وتغيير عمل الدماغ بطريقة تجعل الشخص يأكل أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الأطباء وخبراء التغذية مؤخرًا أن الوجبات السريعة تجعل الشخص ينسى أنه أكل بالفعل ويساهم أيضًا في تطور العقم بين النساء، ويضاعف احتمال فقدان الخصوبة تقريبًا مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

اكتشف كاناني وزملاؤه سمة سلبية أخرى للحمية الغربية بشكل عام والوجبات السريعة على وجه الخصوص، حيث راقبوا صحة ستة عشر طفلًا في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة الابتدائية. عانى بعضهم من الحساسية الغذائية، في حين أن آخرين لم يكن لديهم مثل هذه المشاكل أو كانوا مصابين بالربو.

حاول العلماء اكتشاف ما أدى بالضبط إلى تطور الشكل الأول من الحساسية، ومقارنة ما تناولته كل المجموعات الثلاث من أطفال ما قبل المدرسة وتلاميذ المدارس، والظروف التي يعيشون فيها، وكيف اختلفت تحليلاتهم.

تشير هذه المقارنة إلى أن الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية لديهم اثنان من السمات المشتركة التي تفصلهم عن المشاركين الآخرين في الدراسة. لقد تناولوا كميات كبيرة من الوجبات السريعة، واحتوت أجسامهم الكثير من البروتينات والجزيئات الدهنية المغطاة بالكربوهيدرات.

تتراكم هذه المركبات، التي تُعرف باسم "المنتجات النهائية للجليك"، في الطعام بكميات كبيرة أثناء المعالجة الحرارية طويلة الأجل إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

وهي تتحلل بشكل سيئ، ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن تراكمها داخل جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تطور مرض السكري وتصلب الشرايين ومرض الزهايمر والأمراض الأخرى المرتبطة بالتهاب مزمن.

ويلاحظ كاناني أن الربو والعديد من أشكال الحساسية الأخرى، تتطور أيضًا في كثير من الأحيان في الحالات التي يعاني فيها حامله المستقبلي من مشاكل مماثلة. هذا يقود العلماء الإيطاليين إلى افتراض أن المنتجات النهائية للجليكشنات وما يرتبط بها من اضطرابات في عمل الجسم قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتطوير وباء عالمي للحساسية الغذائية.

ويدعم ذلك حقيقة أن هذا المرض أكثر شيوعًا بين سكان الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية، حيث تمثل الوجبات السريعة حوالي نصف النظام الغذائي اليومي، وفي البلدان الفقيرة في آسيا وإفريقيا، حيث لم تتغلغل مطاعم الوجبات السريعة بعد، لا يوجد تقريبا.

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