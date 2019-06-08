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الهدوء يسود لجان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ
القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري
رئيس التحرير التنفيذي
99.99%
yes
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مصر
السبت 08/يونيو/2019 - 11:32 ص
أولياء الأمور: عملنا "جمعيات" عشان نسدد مصاريف الثانوية العامة
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محمد حيدر
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