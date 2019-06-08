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السبت 08/يونيو/2019 - 11:32 ص

سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)

سفير مصر في واشنطن
ألفت الكحلي
dostor.org/2657053

شارك السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، وحرمه، في الاحتفالات التي انطلقت بمناسبة هبوط أول طائرة تابعة لـ"مصر للطيران" بعد رحلة مباشرة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي.

وأكدت السفارة المصرية إلى أنه أصبح من الممكن السفر إلى القاهرة مباشرةً عبر 3 رحلات تنظم كل أسبوع، داعية إلى زيارة القاهرة.

وكان السفير ياسر رضا قد صرح بأن تدشين خط طيران بين القاهرة والعاصمة الأمريكية واشنطن يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتميزة بين البلدين، لافتًا إلى أن هذا الخط سينشط السياحة بين البلدين والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وهو الدور الذي تلعبه مصر للطيران دائما كونها الشركة الوطنية، وذلك بخلاف تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بين العاصمتين القاهرة وواشنطن.

سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
سفير مصر في واشنطن يشارك في الاحتفال بأول خط طيران مباشر (صور)
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