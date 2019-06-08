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السبت 08/يونيو/2019 - 10:29 ص

منظمات البيئة تعترض على حصة صيد طائر القبرة في رومانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2656945

حذرت المنظمات الأهلية في مجال حماية البيئة في رومانيا من أن حصص الصيد التي تبلغ 440 ألفا من طائر القبرة المغرد والتي حددتها وزارة المياه والغابات لهذا العام "غير مبررة"، مشيرة بأن رومانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لا يزال يسمح فيها بصيد هذا الطائر.

ومن جانبها، ذكرت وزارة المياه والغابات أن الحصة لا تتجاوز 10 % من إجمالي أعداد طائر القبرة في البلاد، ووفقا لجمعية الطيور الرومانية يوجد في رومانيا حوالي 850 ألف زوج من طائر قبرة الغيط المنتشر في منطقة أورآسيا، والقبرة أو القنبرة عصفور صغير يسكن الأرض له ريش بني ويغني أثناء الطيران.

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