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السبت 08/يونيو/2019 - 10:23 ص

نائب رئيس الوفاق الليبية: الولايات المتحدة تدعمنا

أحمد معيتيق
أحمد معيتيق
وكالات
dostor.org/2656930

قال نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا، أحمد معيتيق، إن الإدارة الأميركية أكدت له دعمها حكومته، داعيًا في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معيتيق للصحفيين خلال زيارته لواشنطن أمس الجمعة حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، وعددًا من أعضاء الكونجرس، حسبما ذكر اليوم السبت موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

وأضاف " مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات كثيرة مفادها بأن الولايات المتحدة لا تدعم حكومتنا، أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة: الولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية".

ودعا معيتيق واشنطن إلى "استخدام نفوذها لعزل حفتر الذي تدعمه دول عربية حليفة للولايات المتحدة"، مضيفًا: «لا نطلب من الولايات المتحدة دعمًا ماليًّا أو عسكريًّا، ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دبلوماسية محددة».

وتابع: "الولايات المتحدة لديها الكثير من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، وهؤلاء الأصدقاء والحلفاء يتدخلون بقوة وبشدة في الشؤون الليبية، نريد من الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة لهذه الدول لكي تنأى بنفسها عن ليبيا".

يشار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجرى في شهر أبريل الماضي اتصالا هاتفيا بالمشير خليفة حفتر، تم خلاله بحث جهود مكافحة الإرهاب والحاجة لاحلال السلام في ليبيا، بحسب بيان للبيت الأبيض.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "نوفا "الإيطالية مؤخرًا أن حفتر تلقي دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة لبحث الأوضاع في ليبيا.

ولم يصدر اي تعليق من البيت الأبيض على تقرير الوكالة الإيطالية.

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