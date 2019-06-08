الصور الأولى لمقتل 4 إرهابيين متورطين فى استهداف كمين العريش

نشرت وزارة الداخلية الصور الأولى لمقتل 4 إرهابيين متورطين في استهداف كمين العريش صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.



وجاء نص بيان وزارة الداخلية، أنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضي، فقد رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوي لهم، حيث تمت مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع 4 منهم وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وحزام ناسف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.