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السبت 08/يونيو/2019 - 10:20 ص

سقوط "مروحة سقف" يصيب طالب بجروح في لجنة للثانوية العامة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2656923

أصيب طالب بجروح بالفم والرأس داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية بعد سقوط مروحة سقف علية خلال أداء امتحان اللغة العربية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفي شربين المركزي استقبلت الطالب محمود احمد عبدالهادي، 18سنة، مصابا بجرح قطعي 2سم بالفم وجرح بالرأس على إثر سقوط مروحة سقف علية داخل اللجنة خلال أداء الامتحان.

وأشار إلى أن الطالب تم نقله بواسطة سيارة اسعاف لمستشفى شربين، وتمت إجراء الفحوصات الطبية العاجلة له.

وأنطلقت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، أولى امتحانات المرحل الثانوية لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية داخل 114 لجنة بمراكز وقري محافظة الدقهلية.

ويؤدي 43 ألفا 632 طالبا وطالبة امتحانات الدول الأول والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشدد.

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